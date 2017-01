Sabău infirmă că a avut un conflict cu Alex Curtean

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul lui FC Timișoara, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, ieri, că nu a avut niciun conflict cu mijlocașul Alexandru Curtean, fotbalistul fiind trimis la echipa secundă doar din rațiuni tehnice. „Nu a existat niciun conflict între mine și jucătorul Alex Curtean. Decizia de a-l trimite la echipa a doua a fost una de ordin tehnic și nu are legătură cu vreun presupus incident”, a spus Sabău. La rândul său, Alexandru Curtean a confirmat declarațiile tehnicianului. „Niciodată nu am făcut vreun gest lipsit de respect la adresa antrenorului principal. Pur și simplu nu am prins lotul de 18 pentru partida cu Internațional Curtea de Argeș, de aceea am fost trimis să joc la echipa a doua, mai ales că urmează două săptămâni fără meciuri oficiale pentru prima formație”, a afirmat mijlocașul.