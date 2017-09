Să vină trofeul! HC Dobrogea Sud înfruntă pe Dinamo în Supercupa României

HC Dobrogea Sud Constanța susține sâmbătă, 26 august, primul examen important al sezonului, împotriva câștigătoarei eventului sezonul trecut, Dinamo București, în Supercupa României. Meciul are loc în Sala Polivalentă din Capitală și este transmis, în direct, de la ora 16, pe TVR 2.Se anunță un meci incendiar, în contextul în care ambele echipe au realizat transferuri spectaculoase și sunt două dintre favoritele la titlu și în acest sezon. HC Dobrogea Sud este singura echipă din țară care a reușit să învingă pe Dinamo de două ori sezonul trecut, însă niciodată în București.HCDS a transferat în această vară cinci jucători din spațiul ex-iugoslav. Au sosit la litoral Nikola Mitrevski (macedonean, portar, Benfica Lisabona), Dejan Malinovic (bosniac, inter dreapta, US Creteil), Velko Markoski (sârb, inter stânga), Nemanja Mladenovic (sârb, inter stânga, Metalurg Skopje) și Stevan Vujovic (muntenegrean, centru, Belmazujvaros).Nici Dinamo nu a stat degeaba, reușind o campanie de transferuri cel puțin la fel de spectaculoasă. Au sosit Vitaly Komogorov (HC Odorhei), Hugo Descat (Creteil), Vadim Gayduchenko (SKA Minsk), Răzvan Gavriloaia (Dunărea Călărași), Milan Sajin (Metalurg Skopje), Novak Boskovic (Maccabi Tel Aviv) și Saeid Heydari (Mess Kerman).O veste bună pentru constănțeni este reprezentată de recuperarea la timp a jucătorilor Nikola Crnoglavac, Laurențiu Toma și Dragoș Soare, cei care au acuzat dureri înaintea ultimei partide amicale cu Dunărea Călărași, din Sala Sporturilor, și au fost menajați.Noul antrenor al HCDS, francezul Christian Gaudin, a declarat că se simte pregătit să câștige Supercupa și în România, după cele câștigate în Franța și Germania.„Am exersat mult la antrenament, am încercat să aducem mai multă precizie în noul sistem de joc. Evident, cu noii jucători, trebuie ca toată lumea să se cunoască mai bine. Atmosfera este bună. Pentru a valida această muncă, trebuie să câștigăm meciuri. Dinamo este favorită la câștigarea campionatului, dar nu ne antrenăm zilnic din greu pentru a fi victime. Cred că fiecare jucător își dorește, mai ales cei care au fost și anul trecut, o mică revanșă. Supercupa este un meci care decide un trofeu. Eu am avut șansa să câștig Supercupa în Germania, în Franța, dar niciodată în România. Vreau să câștig și în România!”, a declarat Christian Gaudin, dublu campion mondial cu Franța din postura de jucător.