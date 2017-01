Să nu-i „cocoşaţi“ prea tare!

Martelli Buzău - Constructorul-Cleopatra, în Divizia A de rugby

Să nu-i „cocoșați“ prea tare!

RC Martelli Constam Buzău - Constructorul-Cleopatra este partida de deschidere a etapei a șasea a Diviziei A de rugby. Întâlnirea are loc astăzi, de la ora 10, pe stadionul „Tineretului“, fiind arbitrată de Robert Diaconescu. Echipa constănțeană (locul 1, 19 p) pornește mare favorită în fața Buzăului (locul 5, 11 p), singura problemă care se pune fiind diferența pe tabelă. „În mod normal, nu avem cum scăpa victoria, cu tot cu bonus. Nu ne interesează în mod deosebit să înscriem zeci de puncte, ci să ne pregătim echipa pentru meciurile dificile ce vor urma. Nu cred că vom avea probleme deosebite în campionat. Ne luptăm cu Metrorex, Petroșani și, poate, Mangalia pentru pozițiile fruntașe, pentru că restul echipelor, Buzău, Târgoviște, Oradea sau Pitești nu pot emite, încă, pretenții. 90 la sută suntem promovați în Divizia Națională, dar trebuie să tratăm cu seriozitate fiecare adversar“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Pentru jocul cu Martelli, antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache nu au probleme de lot, doar Pîrvu acuzând o accidentare, dar și acesta este recuperabil până la ora de start. O parte dintre componenții lotului Constructorului-Cleopatra vor avea de treabă și duminică, 7 octombrie, când, de la ora 13, vor juca împotriva Dunării Galați, într-o partidă din Divizia Națională de juniori sub 19 ani. Meciul este considerat în deplasare, oaspeții, care nu au un teren propriu, acceptând varianta exilului.RC Martelli Constam Buzău - Constructorul-Cleopatra este partida de deschidere a etapei a șasea a Diviziei A de rugby. Întâlnirea are loc astăzi, de la ora 10, pe stadionul „Tineretului“, fiind arbitrată de Robert Diaconescu. Echipa constănțeană (locul 1, 19 p) pornește mare favorită în fața Buzăului (locul 5, 11 p), singura problemă care se pune fiind diferența pe tabelă. „În mod normal, nu avem cum scăpa victoria, cu tot cu bonus. Nu ne interesează în mod deosebit să înscriem zeci de puncte, ci să ne pregătim echipa pentru meciurile dificile ce vor urma. Nu cred că vom avea probleme deosebite în campionat. Ne luptăm cu Metrorex, Petroșani și, poate, Mangalia pentru pozițiile fruntașe, pentru că restul echipelor, Buzău, Târgoviște, Oradea sau Pitești nu pot emite, încă, pretenții. 90 la sută suntem promovați în Divizia Națională, dar trebuie să tratăm cu seriozitate fiecare adversar“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Pentru jocul cu Martelli, antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache nu au probleme de lot, doar Pîrvu acuzând o accidentare, dar și acesta este recuperabil până la ora de start. O parte dintre componenții lotului Constructorului-Cleopatra vor avea de treabă și duminică, 7 octombrie, când, de la ora 13, vor juca împotriva Dunării Galați, într-o partidă din Divizia Națională de juniori sub 19 ani. Meciul este considerat în deplasare, oaspeții, care nu au un teren propriu, acceptând varianta exilului.