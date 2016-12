"Să fie stabilit clar un cuantum şi să dispară posibilitatea acelor dublări"

Președintele COSR, despre primele sportivilor români:

"Să fie stabilit clar un cuantum și să dispară posibilitatea acelor dublări"

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, a participat, în week-end, la o întâlnire între reprezentanții Guvernului și mai mulți sportivi pentru a găsi soluții referitoare la premiile acordate campionilor români.Reamintim faptul că mai mulți sportivi români, campioni mon-diali, s-au arătat nemulțumiți de faptul că Guvernul a triplat primele naționalei feminine de handbal pentru medalia de bronz obținută la Campionatul Mondial, de la 14.800 lei la 60.000 lei pentru fiecare sportivă în parte.Primul sportiv care și-a declarat public nemulțumirea a fost gimnastul Marian Drăgulescu, medaliat cu argint mondial la sărituri.Lui Drăgulescu i s-au alăturat și alți medaliați mondiali: Larisa Iordache (gimnastică, bronz), Andreea Chițu (judo, argint), Corina Căprioriu (judo, argint), Tiberiu Dolniceanu (scrimă, bronz,), Simona Pop, Simona Gherman, Loredana Dinu, Ana Maria Brânză (echipa feminină de scrimă, argint).În urma întâlnirii din week-end, Alin Petrache a declarat, citat de site-ul oficial al COSR:„A fost o întâlnire binevenită pentru că am discutat despre mecanismele și cuantumul acestor premieri și am avut la masă ambele părți implicate: guvernanți și reprezentanți ai sportivilor. Este bine că s-a început cu echipa de handbal. Putem considera aceste premieri drept o bază pentru viitoarele premieri de la Campionatele Europene, Mondiale sau Jocurile Olimpice. Mi se pare normal însă să fie stabilit clar un cuantum și să dispară posibilitatea acelor dublări. Toate medaliile sunt la fel de importante pentru sportul românesc și pentru imaginea noastră în lume”.La această dezbatere au mai fost prezenți Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Scrimă, Andreea Chițu, Corina Căprioriu, Tiberiu Dolniceanu, Marian Drăgulescu, Sorin Chelmu, Secretarul General al Guvernului și Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Executivului.De asemenea, președintele COSR a precizat că trebuie să se găsească soluții și în privința staff-ului tehnic.„Din 2010 s-a renunțat la aceste premieri naționale, dar trebuie să înțelegem că înainte de a fi campion euro-pean, mondial sau olimpic sunt campioni în țara noastră. Pe de altă parte, trebuie să fim echitabili și în ceea ce privește staff-urile tehnice. Pe lângă antrenorii principali sau secunzi, performanțele nu se pot obține fără aportul medicilor, kineto-terapeuților, preparatorilor fizici, al analiștilor video, al ma-nagerilor etc. Vom căuta și în continuare soluții pentru remedierea acestor anomalii legislative”, a declarat Alin Petrache.Premierul Dacian Cioloș anunța, la finalul anului 2015, printr-un mesaj pe Facebook că va organiza o întâlnire cu oamenii din sport, pentru a dezbate situația creată.„Prin premierea handbalistelor de la echipa națională, dorința guvernului a fost de a premia valoarea și performanța, și nu aceea de a dezbina. Nu are nimeni de câștigat din disputa lansată în ultimele zile, decât în măsura în care această dezbatere ne ajută să progresăm și nu să ne dezbinăm. Îmi propun să organizăm la începutul anului o discuție cu oamenii sportului, cu campionii sportivi pentru a vedea cum putem evita pe viitor astfel de situații și totodată cum ne putem organiza pentru competițiile care vin. Bunul nostru cel mai de preț cred că este încrederea. Dezbinarea nu poate duce la nimic bun, mai ales în sport. Nu vreau să fiu eu cel care creează dezbinare. Mult succes tuturor sportivilor români în 2016! Noi vă vom fi alături!”