Să cadă recordurile! Super-stimulent pentru alergătorii de la Maratonul Nisipului

Peste 800 de sportivi, români și străini, și-au confirmat, până în acest moment, prezența la startul celei de-a patra ediții a Maratonului Nisipului, eveniment ce va avea loc, în data de 26 martie, în stațiunea Mamaia. Organizatorii preconizează, însă, că numărul total al concurenților va depăși pragul de 1.000.Participanții la Maratonul Nisipului 2017 au optat, în funcție de pregătirea lor fizică, la una dintre probele: maraton (42 km), semi-maraton (21 km) sau crosul de 10 km.Chiar dacă alergatul pe nisip este de aproximativ două ori mai solicitant decât cel pe asfalt, sportivii vor avea parte și de premii pe măsură. Astfel, organizatorii și sponsorii pun la bătaie premii în valoare totală de 26.600 lei, iar cine va reuși să doboare recordurile curselor de maraton din anii precedenți, deținute de Ghenadie Timbalist (2 ore, 36 minute și 2 secunde) și Nicoleta Ciortan (3 ore, 17 minute și 18 secunde), va primi un premiu special de 500 de lei. Premii în bani și în produse vor primi și câștigătorii de la Open, dar și câștigătorii de la cele șase categorii de vârstă. De altfel, nimeni nu va pleca cu mâna goala de la Maratonul Nisipului, organizatorii oferind tuturor diplome și medalii de participare, echipamente sportive și suplimente alimentare. Aflat la a patra ediție, evenimentul internațional Maratonul Nisipului este organizat de Asociația SanaSport și Radio România Constanța, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.Proiectul constănțean este unul dintre primele competiții sportive de anduranță din Europa care se desfășoară integral pe nisip și, în același timp, un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional, stațiunea Mamaia fiind de câțiva ani punct de atracție pentru sportivii internaționali.Cei interesați se mai pot înscrie la evenimentul internațional Maratonul Nisipului din Mamaia pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.În cadrul proiectului internațional Maratonul Nisipului, va avea loc un eveniment special dedicat sportului în familie, unde copiii vor alerga împreună cu părinții lor pentru strângerea fondurilor necesare modernizării Secției de Terapie Intensivă Nou-născuți a Spitalului Județean Constanța.„Ne-am dorit și în acest an să arătăm că alergarea este mai mult decât un sport individual. În fapt, este un sport de echipă, de familie. Și cum familia înseamnă grijă față de aproapele nostru, ne-am decis să susținem și în acest an proiectul social al prietenilor de la Asociația «Dăruiește Aripi», și anume modernizarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a Spitalului Județean Constanța. Pentru noi, copiii sunt cei mai importanți, iar la cursa Family Run vom lupta pentru a le oferi o șansă la viață”, a declarat organizatorul proiectului inter-național Maratonul Nisipului, Daniel Antonaru, președinte al AS SanaSport.Toate încasările de la cursa Family Run, care se va desfășura pe distanța de 1 km, vor fi donate integral pentru susținerea acestui proiect social derulat de Asociația „Dăruiește Aripi” din Constanța.