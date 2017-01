Să aduceţi medaliile de aur!

Un meci cât un sezon pentru CS Cleopatra

Să aduceți medaliile de aur!

Echipa CS Cleopatra Ma-maia va susține, la sfârșitul săptămânii, cel mai important meci din ultimii ani. Formația de la malul mării, antrenată de Cristian Brănescu și Marian Nache, va disputa finala Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, în compania celor de la Metrorex. Întâlnirea, programată duminică, 8 iunie, de la ora 18, va fi găzduită de stadionul „Arcul de Triumf” din București. Pentru acest joc, tehnicienii constănțeni nu vor putea conta pe serviciile a trei jucători - Zapan, Ciucă și Pastramă, toți suspendați. În plus, Bărăș a suferit o accidentare în timpul semifinalei cu LPS Focșani și a devenit incert, iar recuperarea lui Ștefan Damian, care s-a ales cu o entorsă la genunchi în meciul „cu cântec” contra Stelei, nu a decurs foarte rapid. „Chiar dacă avem o serie de jucători indisponibili, ne păstrăm optimismul și tratăm meciul cu Metrorex ca atare. Este cel mai important joc al sezonului, avem șanse de a câștiga titlul național și mergem la București la vic-torie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cristian Brănescu. v v v Week-end cu emoții și pentru LPS „Nicolae Rotaru” CSS, team-ul pregătit de Dumitru Bucur și Virgil Năstase urmând a juca, sâmbătă, 7 iunie, de la ora 18, pe aceeași arenă din Capitală, finala Diviziei Naționale de rugby juniori sub 18 ani. Trofeul este râvnit și de Metrorex, dar constănțenii sunt deciși să facă un meci mare și să își treacă în palmares medaliile de aur.