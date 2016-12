S-AU SĂTURAT! Suporterii cer plecarea lui GIANI NEDELCU de la FC FARUL

10

Constanta interlopa

Cum de toti aia nu erau asa de energici la ora aia? Probabil pentru ca nu veneau nici de la munca, nici de la scoala? Si poate pentru ca n-au muncit niciodata? Constanta este invadata de interlopi si gasti care din lipsa de preocupare se organizeaza in grupari care in final au un scop necurat. Trebuie sachimbata legislatia si sa-i trimita la munca in folosul comunitatii.