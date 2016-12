S-au pus în vânzare biletele pentru meciul României cu Ucraina

Ştire online publicată Miercuri, 11 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Română de Fotbal a anunțat că miercuri, 11 mai, s-au pus în vânzare biletele pentru penultimul meci amical al României înainte de Campionatul European, cel cu Ucraina, de pe 29 mai, de pe Stadionul Olimpic din Torino.Ambele meciuri amicale disputate de România în Italia - cu R.D. Congo și Ucraina - vor fi transmise ÎN DIRECT pe Digi Sport 1.Cel mai ieftin bilet la meciul cu Ucraina va costa 15 euro (aproximativ 67 de lei) - la cele două peluze - iar cel mai scump va fi la Tribuna Oficială, în valoare de 119 euro (aproximativ 535 lei). Copiii cu vârsta de până la 14 ani vor avea reducere.Biletele sunt disponibile online, pe site-ul ticketone.it. De asemenea, acestea sunt disponibile și în următoarele magazine de pe teritoriul Italiei.România - Republica Democrată Congo se va disputa pe 25 mai, de la ora 21:00, pe stadionul din Saint-Vincent și va fi transmis ÎN DIRECT la Digi Sport 1 și în format LIVE TEXT&VIDEO pe www.digisport.ro și m.digisport.ro.România - Ucraina se joacă duminică, 29 mai, cu o zi înainte de finalul cantonamentului din Italia, de la ora 20:30, ÎN DIRECT pe Digi Sport 1.Pe 3 iunie, înaintea plecării spre Franța, România va disputa pe ”Arena Națională” o ultimă partidă de verificare, împotriva Georgiei.Prețurile biletelor pentru meciul România - Ucraina (Torino, 29 mai)Peluza Nord: 15 EUR / 67 RON (10 EUR / 45 RON pentru copiii sub 14 ani)Peluza Sud: 15 EUR / 67 RON (10 EUR / 45 RON pentru copiii sub 14 ani)Tribuna Est: 25 EUR / 112 RON (15 EUR / 67 RON pentru copiii sub 14 ani)Tribuna Vest: 29 EUR / 130 RON (15 EUR / 67 RON pentru copiii sub 14 ani)Categoria I: 49 EUR / 220 RON (25 EUR / 112 RON pentru copiii sub 14 ani)Tribuna oficială: 119 EUR / 535 RON (60 EUR / 270 RON pentru copiii sub 14 ani)