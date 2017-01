S-a făcut dreptate în cazul atletei Mirela Lavric

În vara anului trecut, atleta Mirela Lavric a fost depistată pozitiv cu Meldonium la un control doping la care a fost supusă la Campionatul Mondial de sală din Statele Unite, fapt ce i-a interzis prezența la Jocurile Olimpice de la Rio.Sportiva în vârstă de 25 de ani a atacat în instanță această decizie și a primit dreptatea, în luna decembrie.„Când am aflat, a fost și bucurie că nu am fost prinsă dopată, dar a fost și tristețea că nu am fost la Rio. Am privit Jocurile Olimpice din fața televizorului, dar puteam să fiu acolo. A fost o dramă pentru mine.Privesc cu încredere înainte. Sper să particip la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo”, a declarat Mirela Lavric, citată de Digi Sport.