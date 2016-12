S-a dus Crăciun, s-a dus şi Cazan, a venit Puşcaşu!

O nouă schimbare de antrenor la CS Tomis Constanța

S-a dus Crăciun, s-a dus și Cazan, a venit Pușcașu!

Începând de ieri, noul antrenor principal al echipei de handbal feminin CS Tomis Constanța este Ion Pușcașu. Tehnicianul îl înlocuiește pe Florin Cazan, care a renunțat la post în favoarea carierei universitare. Noul antrenor al echipei de handbal feminin CS Tomis, Ion Pușcașu, are 57 de ani și este născut la Constanța. A început handbalul la CSS 1, iar ca antrenor a debutat, în 1982, la CS Medgidia. În 1991, a fost transferat la catedra CSS 1 Constanța, unde reușește, patru ani mai târziu, să câștige ultimul titlu național pentru Constanța, la junioare I, cu o generație din care făceau parte Mihaela Ignat Pîrîianu (actuala componentă a Tomisului), Daniela Condrea, Ana Maria Moldoveanu sau Noemi Covrig (toate, foste componente ale Hidrotehnicii). Din 1993 și până în 2008, a îndeplinit funcția de antrenor secund la Hidrotehnica (Tomis), făcând echipă cu antrenorul Dumitru Muși. În ianuarie 2008, a fost numit antrenor principal la Tomis, însă a fost înlocuit după câteva etape, revenind la CSS 1. În prezent, ocupă funcția de antrenor al echipei de junioare I de la CSS 1 Constanța. Cazan a ales cariera universitară Fostul antrenor al Tomisului, Florin Cazan, a anunțat că renunță la funcție, pentru a se dedica, în special, carierei universitare. „Îmi pare rău că trebuie să iau această decizie, însă am fost condiționat să aleg între postul de asistent la Universitatea Ovidius și cel de antrenor. În condițiile în care vii-torul Tomisului este incert, am ales să rămân la catedră”, a explicat Cazan. Vestea plecării antrenorului Florin Cazan le-a bulversat pe handbaliste, care nu înțeleg de ce toată lumea părăsește această echipă. „Mai întâi, ne-a lăsat domnul Crăciun, acum pleacă și Florin Cazan... Nici nu știm ce să mai spunem…”, a declarat, cu amărăciune, Cristina Zamfir, cea care, sub conducerea celor doi tehnicieni, a făcut saltul către echipa națională. La antrenamentul de luni seară, echipa s-a pregătit sub conducerea căpitanului Aneta Barcan, iar la ședința de ieri, sub comanda lui Ion Pușcașu. CS Tomis va disputa primul meci oficial cu Pușcașu pe bancă, duminică, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor, împotriva echipei HCM Știința Baia Mare.