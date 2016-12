S-a dat startul înscrierilor la turneul de şah „Grand Prix Constanţa Junior“

S-a dat startul înscrierilor la turneul de șah „Grand Prix Constanța Junior“

În perioada 10-11 octombrie, Asociația Club Sportiv Fianchetto Constanța organizează trei concursuri de șah destinate copiilor cu vârsta sub 12 ani, cu denumirea „Grand Prix Constanța Junior”, în cadrul unui proiect realizat cu sprijinul Consiliului Județean Constanța.Concursurile vor avea loc în sala de șah a ACS Fianchetto, situată în Constanța, Șos. Mangaliei nr. 80A. Înscrierile se fac la Iulian Mihailov, președintele clu-bului. Nu se percepe taxă de participare.Meciurile vor fi tip șah rapid pe durata a 6 runde, cu timp de gândire 10 minute pentru fiecare concurent.Sâmbătă, la ora 9.00, se va da startul competiției destinate fetelor cu vârsta sub 12 ani, iar de la ora 14.30, se va desfășura concursul pentru băieții cu vârsta până în 12 ani.A doua zi, tot de la ora 9.00, se va organiza concursul pe echipe. Echipele participante vor avea în componență câte doi băieți și o fată cu vârsta sub 10 ani.Pentru primii trei clasați de la fiecare categorie, se vor acorda premii în bani, iar toți participanții vor primi diplome.