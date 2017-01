S-a dat startul înscrierilor la Maratonul Nisipului de la Mamaia

Pe data de 1 decembrie, Asociația Sportivă SanaSport a dat startul înscrierilor la Maratonul Nisipului, ediția a II-a, eveniment care va avea loc în data de 29 martie 2015, pe plaja din stațiunea Mamaia.Organizat în parteneriat cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral și Radio Constanța, Maratonul Nisipului se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță. Participanții au posibilitatea de a opta pentru mai multe curse, precum tradiționalele probe de maraton individual pe distanța de 42,195 km, semi-maraton individual (21 km) și cursa individuală de 10 km. Față de anul trecut, organizatorii propun cursa „Family Run” (3 km), care se va desfășura pe faleza din Mamaia și care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport atât pe părinți, cât și pe copiii acestora.„Am adus în atenția iubitorilor de sport elemente noi în ediția din 2015 a Maratonului Nisipului. Considerăm că sportul nu se adresează numai performerilor, ci acesta trebuie promovat ca sport de masă. Întrucât noi credem că sportul, ca multe alte activități, ar trebui să devină o preocupare care pleacă din sânul familiei, am introdus în eveniment și cursa Family Run, de 3 kilometri, la care vor participa echipe formate din cel puțin un minor sub 15 ani și unul dintre părinții acestuia. Suntem siguri că, datorită succesului pe care l-a avut Maratonul Nisipului la prima ediție, numărul participanților va fi cu mult mai mare la ediția a II-a. Îi așteptăm pe toți să se înscrie și să ne bucurăm de sport împreună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive SanaSport, organizatorul evenimentului.Maratonul din Mamaia rămâne, și în acest an, singura competiție de acest gen din Europa care se desfășoară integral pe nisip. La prima ediție, cea de anul trecut, organizatorii au reușit să înscrie Constanța pe harta maratoanelor mondiale, adunând la start sute de participanți din România și din străinătate și alte câteva sute de susținători.Toți iubitorii alergărilor, constănțeni sau din alte orașe ale României, se pot înscrie pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.