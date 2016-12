S-a dat startul Campionatului Mondial de bob, din staţiunea Mamaia

S-a dat startul Campionatului Mondial de bob, din stațiunea Mamaia

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Piațeta Casinoului din stațiunea Mamaia a fost însuflețită, joi, de către cele nouă delegații ale echipelor participante la Campionatul Mondial de Bob și Skeleton starturi, ce are loc în perioada 8-11 septembrie, în premieră în țara noastră.În uralele și aplauzele susținătorilor și iubitorilor sporturilor de iarnă, echipele au pășit pe scenă și au făcut cunoștință cu atmosfera orașului de la malul mării. Alături de cei 24 de membri ai echipei României, au mai fost prezenți sportivi din Austria, Brazilia, Cehia, Germania, Olanda, Spania, Rusia, Slovacia și Suedia. Singura națiune care a lipsit motivat a fost Elveția, fiind în drum spre Constanța în timpul ceremoniei, urmând să ajungă înaintea primelor raiduri.Profesorul Paul Neagu, coordonator al lotului feminin de bob al României, s-a declarat extrem de încântat de oportunitatea ca România, și mai ales orașul Constanța, să fie gazda unei competiții de o asemenea anvergură.„Încă privesc mulțimea de oameni ce ne încurajează și am impresia că sunt într-un vis frumos. Este o onoare pentru noi să putem găzdui un asemenea concurs. Au fost făcute eforturi considerabile pentru a reuși organizarea în cele mai mici detalii și suntem recunoscători tuturor pentru acest lucru. Mulțumim Asociației Litoral-Delta Dunării, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Federației Române de Bob și Sanie și, nu în ultimul rând, Primăriei și Consiliului Local al orașului Constanța. Noi, antrenorii și sportivii, ne dorim din tot sufletul să vă facem mândri de noi”, a declarat tehnicianul constănțean.Iată și programul din week-end: sâmbătă, începând cu ora 20, vor intra în concurs echipajele de bob 2 persoane feminin și bob 4 persoane, ambele disputate în trei manșe. După cele două probe, va avea loc festivitatea de premiere și conferința de presă la care vor fi invitate primele trei echipaje; duminică, ultima zi de concurs, este destinată amatorilor, fiind denumită „Push for everybody”, cu scopul popularizării, atragerii de susținători și dezvoltatori.v v vRomânia are o singură medalie în istorie la Jocurile Olimpice de Iarnă, iar aceasta a fost câștigată la bob, de prahovenii Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, la ediția din 1968, de la Gre-noble (Franța).