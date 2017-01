Rugby-ul a cucerit un nou teritoriu: Murfatlar

Când spui Murfatlar, te gândești prima oară la podgorii, apoi la bisericuțele de cretă, însă noul pariu este sportul cu balonul oval. Grație unui proiect al asociației județene, rugby-ul este promovat în acest oraș, unde există un potențial uriaș. Profitând de vremea fru-moasă, Asociația Județeană de Rugby Constanța, în parteneriat cu Direcția Jude-țeană pentru Tineret și Sport și Primăria Murfatlar, a orga-nizat, pe stadionul din loca-litate, un super-turneu de rugby rezervat juniorilor V. Încurajate frenetic de părinții, frații, prietenii copiilor sau de simpli suporteri, trei echipe - selecționata AJR Constanța (antrenor, Cristian Cojocaru), Callatis Mangalia (antrenor, Aurel Murguleț) și Litoral Mangalia (antrenor, Lavinia Lungu) - au intrat în competiție, micii jucători demonstrând că sunt pasionați de sportul cu balonul oval, disciplină în care vor să facă performanță. „Este prima manifestare rugbistică în aer liber care are loc la Murfatlar. Proiectul a demarat în urmă cu șase luni, iar astfel de turnee se vor mai ține, bineînțeles, în funcție de condițiile meteo. Este foarte important să-i atragem pe copii spre sport, să vină să facă mișcare. Am găsit sprijin total din partea primarului Gheorghe Cojo-caru, care ne-a pus la dis-poziție baza sportivă. Sperăm ca asemenea centre să fie înființate și dezvoltate și în alte localități, precum Valu lui Traian, Nicolae Bălcescu, Lumina și Năvodari”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AJR Con-stanța, Florian Constantin. Alături de fostul mare internațional român, la turneul de la Murfatlar s-au mai aflat Elena Frîncu, directorul executiv al DJST Constanța, Cătălin Sasu, director de dezvoltare în cadrul Federației Române de Rugby, și primarul Gheorghe Cojocaru. „Prin astfel de turnee, jucătorii de rugby-tag, formați în întrecerile școlare, fac pa-sul către mini-rugby și apoi rugby. Scopul nostru este să creștem numărul de jucători de la nivel de juniori, prin preluarea copiilor de la rugby-tag”, a explicat Cătălin Sasu. Cele trei partide de la Murfatlar s-au disputat pe durata a două reprize a câte 15 minute. S-a jucat 12 la 12, doar pe eseuri, fără „bețe”. Au arbitrat Nicolae Mocanu și Sorin Trancă. LPS, învinsă în „Badea Cârțan“ Rugby frumos, dar la nivel de juniori sub 16 ani, și în complexul „Badea Cârțan”, unde s-au întâlnit echipele Constructorul-Cleopatra (antrenor, Marian Nache) și LPS „Nicolae Rotaru” CSS (antrenor, Virgil Năstase), victoria revenind gazdelor, scor 10-5 (2-1 la eseuri). În tribune, s-a aflat și fostul mare jucător al Farului, Iancu Băcioiu, care, în ciuda problemelor de sănătate, a venit să-i vadă pe copii la treabă. „S-a jucat frumos, păcat că celelalte echipe care ar fi trebuit să vină la turneu, din Ovidiu și Mangalia, s-au pierdut în ceață. Îmi vine greu să accept că aceste echipe au absentat, probabil așa înțeleg respectul pentru rugby”, a declarat președintele clubului Cleopatra, Vasile Chirondojan.