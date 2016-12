Rugby / RCM Timişoara - RCJ Constanţa, 22-16

Rugby / RCM Timișoara - RCJ Constanța, 22-16

RCJ Constanța a pierdut, astăzi, în deplasare, contra liderului clasamentului din Play Off-ul SuperLigii, RCM Timișoara, scor 16-22.Oaspeți: (1) Michael Vincent De Neuilly-Rice; (2) Cristian Cornei; (3) Florin Sasu; (4) Sailasa Masilevu; (5) Cristian Munteanu ; (6) Onal Agiacai; (7) Renaud Edwaldt Van Neel; (8) Randall Anthony Morrison; (9) (C) Eugene - Anthony Jantjies; (10) Cecil Dumond; (11) Sergio Cole De La Harpe; (12) William-Fetu'ufuka Ukumaki Aorere Helu; (13) Constantin Gheară; (14) Mc Grath Van Wyk; (15-25) Gregory Stein; (16) Erasmus Albertus Van Der Linde; (17)Lisevheli Gaven Nesindande; (18) Florin Gorun; (19) Petre Neacșu; (20) Vali-Cătălin Mototolea; (21) Samuela - Tudrau Laqai; (22) Adrian - Marian Apostol; (23) Ionuț - Silviu Puișoru.Gazde: (1-36) Petru-Vladimir Balan; (2) Otar Turashvili; (3-17) Horațiu Eugen Pungea; (4) Dorin Lazăr; (5) Marian Drenceanu; (6) (C) Sandu Stelian Burcea; (7) Vasile Sorin Rus; (8) Daniel Carpo; (9) Valentin Nicolae Calafeteanu; (10) Jody Gavin Rose; (11) Viliami Tu'akalau Moala; (12) Paula Fakavainga Kinikinilau; (13) Ben Dominic Tuiatua; (14) Mădălin Vlad Lemnaru; (15) Cătălin Fercu;(16) Marian Eugen Capatina; (17-3) Gigi Militaru; (18) Samuel Maris; (19) Mateaki Kafatolu; (20) Laurențiu Marian Tănase; (21) Johnny Sola; (22) Gheorghe Bizo; (23) Victor Alexandru Dumitru.Celălalt meci din Play Off se va juca astăzi, de la ora 16.00, între Steaua și Baia Mare.