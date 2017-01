FRR îi invită pe copii și juniori în tabăra de vară de la Târgoviște

Rugby predat în sistem cazon

Federația Română de Rugby va organiza, în vacanța de vară, tabere sportive nu numai pentru copiii implicați în rugby, ci și pentru toți elevii dornici de mișcare. La aceste tabere, pot lua parte copii din întreaga țară și jucători de rugby de la cluburile de juniori din România și din diverse țări ale Europei. Băieți și fete, cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, practicanți sau doar simpatizanți ai sportului cu balonul oval, sunt invitați de FRR în tabăra de vară de la Târgoviște, la o acțiune în care vor fi transmise valorile esențiale ale rugby-ului: spiritul de echipă și fair-play-ul. CS Arsenal Târgoviște va asigura cazarea sportivilor cu toate utilitățile necesare în corturi militare dotate cu tot cazarmamentul corespunzător, accesul pe terenul de rugby fiind gratuit. Antrenorii vor profita de baza sportivă a unității militare și vor folosi în procesul de pregătire elemente din instruirea soldaților, cum ar fi cățăratul pe frânghie, trecerea pe sub plasa de camuflaj, orientarea turistică, plantoane sau raportul de dimineață și seara. Pe lângă partea de pregătire, vor fi organizate și meciuri, stagiul urmând a se va termina cu întreceri pe categorii de vârstă. De asemenea, toți participanții vor vizita cele mai importante obiective turistice din zonă. Conform site-ului frr.ro, înscrierile se fac la directorul regional de dezvoltare, Nicolae Ungureanu, data limită fiind 1 iulie. Seriile de tabără sunt programate în intervalele 9-13 august, 16-20 august, 23-27 august și 30 august-3 septembrie. v v v Căpitanul echipei naționale de rugby a României, Sorin Socol, a declarat că „stejarii” merg la Soci pentru a câștiga partida cu Rusia și că toate celelalte meciuri care au mai rămas de jucat în returul Cupei Europene a Națiunilor vor fi privite ca adevărate finale. „Adversarul numărul unu pentru noi suntem… noi. Dacă ne vom face jocul, vom câștiga. Ne bazăm pe plusul de experiență și pe motivația noastră de a merge la Cupa Mondială”, a spus Socol. „A fost o săptămână foarte bună, în care ne-am antrenat aproape la capacitate maximă. Anul trecut am pierdut, anul acesta ne bazăm pe jucătorii cu experiență. Când am fost puși sub presiune, am jucat bine. Avem forța să facem lucruri bune, trebuie neapărat să batem Rusia și Georgia”, a completat Ionuț Dimofte. Partida Rusia - România se dispută la Soci, sâmbătă, 27 februarie, de la ora 14.00, în direct la TVR 2.