„Rugby Memorial“ pentru gloriile Constanţei

Ion Marica vrea să ridice în orașul de la malul mării o statuie de vis

„Rugby Memorial“ pentru gloriile Constanței

Fost component al echipei de rugby Farul Constanța și al naționalei României, stabilit în anii ‘70 în Franța, Ion Marica are o inițiativă lăudabilă: vrea să ridice în orașul de la malul mării un monument dedicat tuturor slujitorilor sportului cu balonul oval. Rugbistul-artist Ion Marica se află, de câteva zile, la Constanța și speră să convingă autoritățile locale să-l sprijine pentru a putea finaliza un proiect la care ține foarte mult: monumentul „Rugby Memorial”, pentru care a depus documentația încă din vara anului trecut. „Sunt două variante pentru construirea acestui monument, prin finanțare de către autoritățile locale sau prin subscripție publică. Dacă nu voi găsi înțelegere, o să-l fac pe banii mei. Merg înainte, cu orice preț, o fac pentru foștii mei colegi, care se răsucesc în mormânt. În situația fericită, în care suma strânsă ar fi mai mare decât bugetul necesar, banii respectivi vor fi direcționați către cluburile de juniori, pentru dezvoltarea rugby-ului constănțean. Lumea nu trebuie să uite că, acum trei decenii, existau două formații de seniori de primă ligă și 12 de ligă secundă în Dobrogea, iar rugby-ul era sport popular, practicat în școli și licee”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marica. Grupul statuar va avea minimum trei metri înălțime, va fi confecționat din metal și va fi așezat pe un soclu de piatră, înalt de doi metri, pe care vor fi trecute numele jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor care au făcut istorie pentru rugby-ul constănțean. „Inițial, statuia - ce înfățișează un grup de jucători care se înalță după balon, în tușă, simbol al aspirației - trebuia realizată din compozit, dar m-am gândit că nu ar rezista la lovituri sau alte posibile acte de vandalism. În plus, dacă folosesc metal, costurile s-ar reduce considerabil”, a explicat sculptorul, care a intrat și într-un concurs de proiecte pentru restaurarea Statuii Libertății din Paris. A intrat în Franța fără pașaport! Ion Marica a fost component al Farului în anii de glorie, când naționala României se clădea pe un „schelet” constănțean. În 1975, a luat o decizie care i-a schimbat viața: a rămas în Italia, iar trei luni mai târziu, a ajuns în Franța, unde și-a încheiat activitatea de jucător. Marica își amintește că, la intrarea în „Hexagon”, a fost recunoscut de un vameș, care l-a lăsat să treacă, fără a-i cere pașaportul. „Nu aveam niciun act, doar carnetul de jucător, pe care scria că sunt maestru emerit al sportului. Vameșul era mare pasionat de rugby, m-a recunoscut și le-a spus colegilor că am marcat eseul victoriei României din meciul cu Franța. M-au privit cu respect, mi-au urat bun venit în Franța și m-au lăsat să trec fără probleme”, a povestit sportivul-artist.