Rugby: Georgia a anunţat un lot de 29 de jucători pentru meciul cu România

Rugby: Georgia a anunțat un lot de 29 de jucători pentru meciul cu România

Georgia a anunțat un lot de 29 de jucători pentru meciul cu România, de sâmbătă 15 martie, care va decide câștigătoarea Cupei Europene a Națiunilor, ediția 2013-2014, informează Agerpres. Dacă aripa Ghiorghi Șkinin s-a accidentat și va rata partida cu ''stejarii'' de la Tbilisi, în schimb David Zirakașvili și Mikheil Nariașvili s-au recuperat după accidentările suferite și se antrenează cu echipa. ''Lelos'', cum sunt alintați georgienii, vor juca meciul cu România sâmbătă, de la ora 15,00 (ora României), pe stadionul ''Mikheil Meskhi'', miza fiind atât primul loc în Cupa Europeană a Națiunilor, cât și un loc în Grupa C la Cupa Mondială din Anglia, din care face parte deținătoarea titlului, Noua Zeelandă. Lotul Georgiei: Mikheil Nariașvili (Montpellier), Zurab Jvania (Stade Francais), Jaba Bregvadze (Toulouse), Șalva Mamukașvili (RC Armia), David Zirakașvili (Clermont), Levan Cilaceava (Toulon), Anton Peikrișvili (Castres), Levan Datunașvili (Aurillac), Kote Mikautadze (Toulon), Ghiorghi Nemsadze (Tarbes), Șalva Sutiașvili (Massy), Ghiorghi Șhaidze (Tarbes), Ghivi Berișvili (RC Locomotive), Mamuka Gorgodze (Montpellier), Vito Kolelișvili (Lyon), Ghiorghi Thilaișvili (RC Armia), Dima Basilaia (Edinburgh), Ghiorghi Begadze (RC Kocebi), Vaja Huțișvili (RC Harebi), Lașa Hhmaladze (RC Lelo), Lașa Malaguradze (Bagnerais), Merab Kvirikașvili (Saint-Junein), David Kacearava (Enisei STM), Tedore Zibzibadze (Perigueux), Tamaz Mcedlidze (Bourg-en-Bresse), Irakli Macihaneli (RC Armazi), Irakli Kiasașvili (RC Lelo), Merab Șarikadze (Bourg-en-Bresse), Beka Țiklauri (RC Locomotive). În clasamentul general al Cupei Europene a Națiunilor, România ocupă primul loc, cu 38 puncte, urmată de Georgia, 37 p, Rusia, 23 p, etc. și în ierarhia pe 2014, România este prima, cu 19 puncte, urmată de Georgia, 18 p, Rusia, 9 p, etc.