Rugby, FRR. Will Welch rămâne căpitanul lui Newcastle Falcons şi în Aviva Premiership

Will Welch rămâne căpitanul lui Newcastle Falcons și în Aviva Premiership

Vineri, 23 August 2013

Newcastle Falcons, echipa la care a evoluat si celebrul Jonny Wilkinson intre 1997 si 2009, a revenit dupa un an de absenta in Aviva Premiership dupa ce sezonul trecut s-a impus in liga secunda din Anglia.O contributie importanta la rezultatele obtinute de Falcons in sezonul precedent a avut-o capitanul de numai 23 de ani al echipei, Will Welch, un produs al Newcastle Falcons Junior Academy.