Rugby / FRR trage un semnal de alarmă: Fair-play-ul, pe cale de dispariţie?

Rugby / FRR trage un semnal de alarmă: Fair-play-ul, pe cale de dispariție?

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii Comisiei de Disciplina si Fair – Play a Federatiei Romane de Rugby, cat si conducerea FRR, doresc sa traga un semnal de alarma referitor la o situatie recent constatata.In ultima perioada a activitatii competitionale a crescut numarul abaterilor disciplinare atat la nivelul echipelor de seniori, cat si a celor din rugbyul juvenil. Comisia de Disciplina si Fair-Play a federatiei a fost pusa in situatia de a aplica numeroase sanctiuni, intre care si una de 2 ani la nivelul juniorilor mari, ca si amenzi pecuniare substantiale.Ingrijorati de incidentele petrecute la partida RC Barlad – RCM Galati din cadrul DNS si la jocul SCM Pitesti – RC Brașov, R 7 U19, ca si de cresterea numarului cartonaselor galbene pentru infractiuni, tragem un serios semnal de alarma, in vederea intensificarii activitatii educative in cadrul echipelor. Alarmant este si faptul ca in cazurile de pe ordinea de zi a comisiei apar si numele unor antrenori si manageri, care au incalcat prevederile regulamentelor federatiei si normele de conduita pe terenurile de rugby, chiar in fata elevilor lor, carora ar fi trebuit sa le fie exemplu.



Citește mai mult...