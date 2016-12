Rugby, FRR. Stejarii au urcat o poziţie în clasamentul IRB

Rugby, FRR. Stejarii au urcat o poziție în clasamentul IRB

Ştire online publicată Marţi, 19 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Partidele test disputate in weekendul care a trecut au modificat din nou clasamentul mondial IRB, in ceea ce ne priveste Stejarii reusind sa urce pe pozitia a 16-a.Victoriile cu Tonga si Canada si-au adus roadele si Stejarii au reusit sa devanseze in clasamentul IRB principalul adeversar din Cupa Europeana a Natiunilor, Georgia care sambata a cedat pe propriul teren in fata Statelor Unite.