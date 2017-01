Rugby, FRR / Steaua a învins Baia Mare și a urcat pe poziția secundă în Play-Off

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe stadionul din complexul Ghencea, Steaua Bucuresti si Stiinta Baia Mare s-au intalnit intr-o disputa care poate decide soarta pozitiei secunde in clasamentul Play-Off-ului SuperLigii CEC Bank.Partida a inceput intr-o nota de echilibru, ambele echipe fiind vizibil marcate de miza jocului, cu militarii incercand sa se instaleze in jumatatea de teren baimareana.Totusi, prima sansa de a pune puncte pe tabela de marcaj a apartinut Zimbrilor, insa Wiringi nu a gasit cadrul butului, irosind o lovitura de pedeapsa.Scorul a fost deschis dupa 20 de minute de joc, atunci, dupa o insistenta a ros-albastrilor in 22-ul maramuresenilor, Ianus a gasit bresa in defensiva oaspetilor si nu a mai putut fi oprit din drumul sau catre prima incercare a partidei.