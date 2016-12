Rugby, FRR / Springboks au câștigat patrulaterul desfășurat în Africa de Sud

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In ultima zi a patrulaterului care s-a disputat in Africa de Sud au avut loc partidele decisive pentru stabilirea ordinii finale, Italia-Scotia fiind finala mica in timp ce finala s-a jucat intre Springboks si Samoa.Scotienii invinsi in primele meciuri de Samoa si Africa de Sud au reusit sa se impuna greu in fata Italiei si sa ocupe la final pozitia a treia din turneu.