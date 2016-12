Rugby, FRR / Semifinalele Super Rugby

Asadar, finala turneului Super Rugby, editia 2013, sa va disputa intre „Chiefs” si „Brumbies”, desi, in mod paradoxal, niciuna dintre aceste doua echipe nu era considerata favorita in meciurile semifinalelor.Si totusi…In doua partide foarte echilibrate, „Chiefs” au invins pe „Crusaders”, 20-19, iar „Brumbies” pe „Bulls”, 26-23, calificandu-se, astfel, in finala turneului Super 15, care va avea loc, saptamana viitoare, la Hamilton, in Noua Zeelanda.