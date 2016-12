Rugby, FRR / România participă la turneul Euro Beach Rugby Cup

Ştire online publicată Vineri, 19 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In Franta, la Anglet, in perioada 19-22 iulie are loc Turneul Euro Beach Rugby Cup la care participa si Romania. Partidele in care urmeaza sa ia parte selectionata noastra sunt programate sa aiba loc vineri, 19 iulie si duminica, 21 iulie.