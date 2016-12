Rugby, FRR / Richie McCaw revine la All Blacks

Richie McCaw a fost inclus in lotul de pregatire al All Blacks. Chiar daca McCaw a avut o pauza de sapte luni, iar revenirea sa este destul de recenta, acesta a fost convocat pentru a-i conduce pe cei de la All Blacks in urmatorul campionat.In aceeasi echipa apar pentru prima data Brad Shields, TJ Perenara si Francis Saili. Un alt nume rezonant care se va intoarce in teren in echipamentul All Blacks va fi Charlie Faumuina.