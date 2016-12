Rugby, FRR / Richie McCaw revine în rugby

Cel mai selectionat All Blacks din toate timpurile, Richie McCaw, a decis la finele anului trecut sa ia o pauza pentru a putea sa-si continue cariera la un nivel inalt.Ultima partida oficiala a lui McCaw a fost pe 1 decembrie 2012, atunci cand All Blacks au cedat pe Twickenham in fata Angliei, dupa ce neozeelandezii terminasera 20 de partide la rand fara a cunoaste infrangerea.