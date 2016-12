Rugby, FRR / Racing Metro 92, în căutarea gloriei de altă dată

Luni, 15 Iulie 2013.

Racing Metro 92 este continuatoarea in fapt a unei echipe de legenda pentru rugby-ul francez si anume Racing Club de France.Racing Club a fost prima campioana din Hexagon, dupa o finala disputata in anul 1892 si castigata cu scorul de 4-3 in fata lui Stade Francais, o partida arbitrata de parintele Jocurilor Olimpice moderne, Pierre de Coubertin.