Rugby, FRR. Partide echilibrate în runda a şasea din Currie Cup

Rugby, FRR. Partide echilibrate în runda a șasea din Currie Cup

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Western Province au ramas lideri in Currie Cup dupa succesul de la Pretoria cu rezultatul de 29-18 in fata lui Blue Bulls. Desi au jucat inca din minutul 35 in 14 jucatori, Rhodes primind cartonas rosu, campionii en-titre s-au impus reusind doua incercari prin Aplon si De Allende, Coleman izbutind doua transformari si trei penalitati, Van Aswegwn doua lovituri de pedeapsa.