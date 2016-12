Rugby, FRR / O zi pentru Radu Basalau la Cardiff Blues

Ştire online publicată Luni, 01 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Basalau, Directorul de Dezvoltare pe zona Transilvania, se afla la Cardiff in urma obtinerii unui internship alaturi de echipa galeza.Radu este asistentul lui Trystan Bevan (Head of Physical Performance) si beneficiaza de o formare practica alaturi de “albastrii” chiar in baza sportiva din Cardiff. Acesta ne-a povestit cum se desfasoara pregatirea echipei si care este programul unei zile de antrenamente.