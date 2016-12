Rugby, FRR / Lynn Howells, cel care a condus naţionala României spre victorie, are şi înclinaţii artistice

Rugby, FRR / Lynn Howells, cel care a condus naționala României spre victorie, are și înclinații artistice

Ştire online publicată Joi, 27 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Galezul Lynn Howells, directorul tehnic care a condus nationala Romaniei in acest an spre victoria in IRB Nations Cup, are si inclinatii artistice.In octombrie 2012, cand Lynn Howells era deja la carma stejarilor, el a avut placerea de a lansa la Cardiff un roman autobiografic, care poarta un nume sugestiv: Lynn Howells – Despite the Knock-backs.