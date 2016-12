Rugby, FRR / Lotul României pentru IRB Nations Cup 2014

Ştire online publicată Vineri, 13 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Romania a intrat in cantonament in aceasta saptamana, in vederea pregatirii pentru turneul IRB Nations Cup 2014. Competitia incepe vineri, 13 iunie, cu meciurile dintre Emerging Ireland si Rusia, respectiv Romania si Uruguay. Citește mai departe...