Rugby, FRR / LEXICON: Apărători, atacanți, treisferturi și înaintași

Ştire online publicată Miercuri, 28 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sport complex – eu il socotesc a fi ”decatlonul sporturilor de echipa” -, rugby-ul este privit deseori, de aceia care nu-l cunosc foarte bine, prin comparatie cu fotbalul.Din acest motiv, apar uneori confuzii, comentarii care starnesc zambetul cunoscatorilor.Una dintre aceste confuzii se face atunci cand vine vorba despre compartimentele principale ale unei echipe.Cei care urmaresc rugby-ul cu atentie stiu, de pilda, ca o formatie nu se imparte in aparatori, mijlocasi si atacanti, asa cum este in fotbal. Si ca fundasul nu-i totuna cu aparatorul, iar inaintasul nu trebuie numit niciodata atacant – mi s-a intamplat, in urma cu multi ani, ca pe un text de rugby, cineva, din corectura, sa-mi inlocuiasca inaintas cu atacant; ceea ce, fireste, ca m-a deranjat teribil, nefiind deloc corect.