Rugby, FRR / Leii Britanici în faţa primei partide test contra Wallabies

Rugby, FRR / Leii Britanici în fața primei partide test contra Wallabies

Ştire online publicată Vineri, 21 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata, 22 iunie, Leii Britanici se vor afla fata in fata cu Wallabies, in prima partida test din cadrul turneului pe care-l efectueaza in Australia.Este pentru a zecea oara in istorie cand Leii se afla intr-un turneu in tara cangurilor, in primul turneu care a avut loc in 1888 nedisputandu-se partide test. Atunci a fost pentru prima data cand sub denumirea de British Isles, selectionata britanica pornea intr-un turneu in emisfera de sud, o adevarata peripetie care a inceput pe 9 martie 1888.