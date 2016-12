Rugby, FRR / Leii Britanici au suferit prima înfrângere

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa patru succese obtinute pe pamant australian, Leii Britanici au cedat la Canberra in fata lui Brumbies, franciza aflata pe prima pozitie in clasamentul Super Rugby.Cu un XV de start inedit, alcatuit de Warren Gatland, Leii Britanici nu au reusit sa se impuna si in fata unei echipe care in actualul sezon al celei mai puternice competitii la nivel de cluburi din emisfera de sud, Super Rugby a obtinut zece succese si trei infrangeri.Cel mai neinspirat compartiment al Leilor a fost linia de treisferturi unde scotianul Hogg nu s-a regasit in ipostaza de uvertura, iar S. Williams revenit pe teren nu a putut mai mult decat sa fie aproape de eseu.



