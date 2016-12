Rugby, FRR / Kingsley Jones, la Newport Dragons

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul principal al echipei nationale a Rusiei, Kingsley Jones, a intrat in staff-ul celor de la Newport Dragons. Fostul international galez va continua in paralel munca pe banca tehnica a Rusiei, urmand sa se imparta intre echipa galeza care activeaza in Rabo Direct Pro 12 si visul rusilor de a ajunge la o noua Cupa Mondiala.







