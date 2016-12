Rugby, FRR / Juniorii sunt așteptați la a treia etapă a Circuitului Național de mini-rugby

Marţi, 03 Septembrie 2013.

Aceasta a treia etapa a Circuitului National de mini-rugby, intitulata Turneul Metropolitan de mini-rugby, va include competitii adresate copiilor de la categoriile U10, U12 si U14.Tinerii rugbysti vor participa la meciuri desfasurate la Bucuresti in perioada 6-8 septembrie 2013, pe cele trei terenuri apartinand Federatiei Romane de Rugby. Sambata, 7 septembrie, vor avea loc partide pe grupe, iar duminica va fi ziua care hotaraste clasamentul, pe 8 septembrie desfasurandu-se finalele.Etapa secunda i-a indicat drept fruntasi pe podium pe CSO Pantelimon (U10, U14) si pe CSC Mihail Kogalniceanu (U12). Prima intalnire a circuitului in schimb ii avusese pe primul loc pe Grivita la cea mai mica dintre categorii, pe Pantelimon la cea de a doua si pe CSM la cei mai "varstnici" dintre tineri.Circuitul este organizat de FRR in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si va marca finalul sezonului pentru micii rugbysti.