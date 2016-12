Rugby / FRR. IRB Nations Cup / Echipa Emerging Italy a invins Rusia si va juca finala cu România

Ştire online publicată Joi, 13 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Emerging Italy s-a impus in fata Rusiei si a obtinut cel de-al doilea succes in actuala editie a IRB Nations Cup, victorie care-i mentine pe Azzurri in lupta pentru trofeu.Partida a inceput intr-o nota de echilibru si, dupa 25 de minute disputate, cele doua echipe se aflau la egalitate, rezultat 6-6. Ragusi reusise sa concretizeze doua penalitati pentru italieni, iar acelasi lucru fusese izbutit si de Kushnarev pentru rusi.In minutul 35, Rusia s-a distantat la 12-6, prin acelasi Kushnarev care a mai transformat doua penalitati, profitand de inferioritatea numerica a italienilor ramasi in 13 jucatori (Fuser si Pratichetti primisera cate un cartonas galben).