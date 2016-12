Rugby, FRR / Ionuț Dumitru – Jucătorul Etapei a XIX-a

Meciul dintre Steaua si Farul Constanta de sambata, 31 august, contant pentru etapa a XIX-a a SuperLigii CEC Bank, l-a avut drept Omul Meciului pe Ionut Dumitru dupa victoria echipei sale cu 44-12.In urma acestei desemnari, el a fost ales si Jucatorul Etapei pentru aportul adus echipei din Ghencea, reusind un numar de trei incercari.Centrul celor de la Steaua in varsta de 20 de ani a ajuns la cel de-al 16-lea eseu inscris in acest sezon.Jucatorul are in palmares doua participari la Campionatul European cu echipele U18 (2010), respectiv U19 (2011), un titlu de vice-campion national cu echipa de seniori in 2011 si un titlu de campion national cu echipa de rugby 7 seniori (2012).