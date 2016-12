Rugby, FRR / Începe sezonul 2013-2014 din Liga Celtică

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astazi se va da startul in Liga Celtica sau Rabo Direct Pro 12 sezonul 2013-2014, o competitie care aduna la start echipe provenind din Irlanda, Italia, Scotia si Tara Galilor, aflata la cea de-a 13-a editie.Competitia a debutat in sezonul 2001-2002 sub denumirea de Celtic League, la startul ei luand parte cele mai importante francize din rugby-ul galez, irlandez si scotian.Intre 2006 si 2011 competitia s-a numit Magners League iar din 2011 poarta denumirea actuala Rabo Direct Pro 12, sau Pro 12, pastrand insa si apelativul initial de Liga Celtica. Citește mai departe...