Rugby, FRR / Încă doi români în Federale 1

Ştire online publicată Miercuri, 19 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Rhone Ovalie Club a achizitionat in aceasta perioada de transferuri doi jucatori romani. Petru Balan si Alexandru Manta vor evolua pentru echipa franceza incepand cu sezonul urmator.Petru Balan, pilierul in varsta de 36 de ani, a facut parte din echipa nationala a Romaniei la Cupa Mondiala din 1999, 2003 si 2007. Inainte de plecarea in Franta, Balan a jucat pentru Dinamo Bucuresti, in Hexagon evoluand pentru echipe precum Grenoble sau Biarritz.