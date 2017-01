Rugby, FRR / În The Rugby Championship urmează runda partidelor revanșă

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noua Zeelanda-Australia si Argentina-Africa de Sud sunt partidele programate sa se dispute sambata in cea de-a doua etapa din The Rugby Championship.Pe Westpac Stadium din Wellington, All Blacks se vor afla fata in fata cu Wallabies in a doua disputa contand si pentru Bledisloe Cup din acest an, prima fiind castigata de neozeelandezi in etapa de debut chiar in Australia.Westpac Stadium a gazduit in istorie trei dispute Noua Zeelanda-Australia, cangurii castigand in 2000 cu 24-23 dupa o penalitate a lui Eales, urmatoarele doua partide revenind neozeelandezilor cu 16-7 in 2004 si 33-6 in 2009. Citește mai departe...