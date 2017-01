Rugby, FRR / Heyneke Meyer mizează pe continuitate în selecţionata Springboks

Rugby, FRR / Heyneke Meyer mizează pe continuitate în selecționata Springboks

Luni, 05 August 2013.

Springboks se pregatesc pentru The Rugby Championship, competitia elitelor emisferei de sud urmand a incepe peste doua saptamani.Antrenorul sud-african, Heyneke Meyer, a decis sa mearga pe varianta continuitatii, chemand in lotul pentru Four Nations doua trei nume noi fata de cel cu care a abordat partidele turneului din luna iunie.