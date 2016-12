Rugby, FRR / Heather Moyse - între balonul oval, bob şi bicicletă

Rugby, FRR / Heather Moyse - între balonul oval, bob și bicicletă

Vineri, 05 Iulie 2013

Putini sportivi se pot lauda cu performanta de a-si fi reprezentat tara in trei discipline sportive care nu au niciun punct comun, poate doar pasinunea pentru sport.Heather Moyse este una dintre putinele sportive care a reusit performanta mai sus amintita. Sportiva originara din Canada, ajunsa la varsta de 34 de ani a imbracat tricoul cu frunza de artar al nationalei de rugby, a participat la Jocurile Olimpice de iarna in proba de bob doua persoane ba mai mult a urcat in saua bicicletei la campionatul Pan-American.



