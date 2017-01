Rugby, FRR / Enisei – VVA Monino 22-10 în Rusia

Miercuri, 28 August 2013.

Echipa antrenorului roman George Sava, Enisei Krasnoyarsk, s-a impus intr-un meci din campionatul Rusiei cu scorul de 22-10, in fata uneia dintre principalele pretendente la calificarea in semifinalele competitiei, VVA Monino.Moscovitii au condus la pauza cu 10-5, insa in partea a doua Enisei a uzat de artileria grea, iar rezultatul prognozat nu a intarziat sa apara, siberienii impunandu-se cu 22-10.