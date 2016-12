Rugby, FRR / Cupa Mondială de rugby în şapte se dispută la Moscova

Rugby, FRR / Cupa Mondială de rugby în șapte se dispută la Moscova

Acest week-end va fi unul dedicat in exclusivitate rugby-ului in 7 in capitala Rusiei, Moscova. In complexul olimpic Luzhniki, 24 de echipe masculine si 16 feminine se vor duela pentru titlurile mondiale la noua disciplina olimpica.Iata mai jos componenta grupelor in cele doua turnee.