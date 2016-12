Rugby, FRR. Cupa Mondială de rugby în 13 a programat a doua etapă

In aceste zile, in Marea Britanie, a continuat Cupa Mondiala de rugby in 13. Au fost programate mai multe partide contand pentru etapa a doua din faza grupelor, astfel ca la finele acestora s-a putut configura mai clar ce echipe sunt favorite pentru calificarea in sferturile de finala.