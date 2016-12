Rugby, FRR. Cu două eseuri marcate în repriza secundă, Anglia a învins Australia

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Disputata pe stadionul Twickenham, partida dintre Anglia si Australia a fost cea mai importanta partida test din prima serie a jocurilor programate in luna noiembrie.Partida a inceput sub semnul echilibrului, Farrell si Q.Cooper reusind cate o lovitura de pedeapsa, egalitatea persistand pe tabela de marcaj pana in minutul 28, asta si pentru ca uvertura englezilor a ratat trei tentative de tinta, o data nimerind bara. Citește mai departe...