Rugby, FRR / CSO Pantelimon, campioană la rugby 7

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ultima zi a lunii august i-a reunit pe jucatorii de rugby 7 ai categoriei U17 in cadrul Turneului Final al Campionatului National de Juniori.Evenimentul sportiv, desfasurat sambata de la ora 10:00 pe Stadionul National Arcul de Triumf, a fost concluzia celor trei turnee regionale care au avut loc in prealabil. Participanti au fost sportivii de la Palatul Copiilor si Elevilor Ilfov, CSO Pantelimon, CSS Barlad, Tomitanii Constanta si CS Olimpia Bucuresti.Pantelimonul, campionul indiscutabil al competitiei, a ramas neinvins in toate cele patru partide disputate, invingand Ilfovul (42-7), Barladul (40-0), Olimpia (38-0) si Tomitanii (38-0). Citește mai departe...