Rugby, FRR / CS Năvodari donează sânge pentru colegul lor

Ştire online publicată Marţi, 16 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Luni dimineata, componentii echipei de rugby CS Navodari s-au trezit cu noaptea in cap, pentru a fi prezenti la Centru de Transfuzii Constanta.Catalin Buruiana, fost rugbist, va suferi doua interventii chirurgicale miercuri, si are nevoie urgenta de sange. Ca de obicei, sportivii au raspuns prompt.„Am venit cu toata echipa de rugby, pentru a dona sange pentru un fost coleg de-al nostru, Catalin Buruiana, care are nevoie de o operatie la sold si la genunchi, si am decis sa donam o picatura de sange pentru el. Noi suntem o familie si prin venele noastre curg globule ovale”, a declarat Cristian Husea, antrenor CS Navodari.„Am organizat aceasta actiune pentru a-i oferi ajutorul domnului Buruiana, fostul nostru coleg, actual antrenor la copii, si am zis ca e bine sa-l ajutam pentru ca se va opera”, a declarat Mihaita Zainea, jucator CS Navodari.Inca o data se dovedeste ca familia rugby-ului dobrogean este unita la bine si la rau.